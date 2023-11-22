Мы убиваем это термической обработкой: почему полезно потреблять сырую тыкву

Во время приготовления овощ теряет почти половину витаминов и минералов. Сырую тыкву можно употреблять с корицей или семенами льна.

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Польза тыквы для здоровья заключается в том, что она богата витаминами и минералами, ее потребление укрепляет иммунитет. Не секрет, что происходит потеря полезных компонентов во время приготовления тыквы. Фокус выяснил, можно ли употреблять сырую тыкву.

Диетолог и доктор философии Дана Эллис Ханнес рассказала изданию livestrong.com, что есть сырую тыкву не только безопасно, но и полезно, так как она содержит больше питательных веществ группы В, чем вареная.

Она отметила, что тыква является вполне безопасной для потребления, в ней очень много клетчатки.

Профиты потребления сырой тыквы и ее важность для здоровья

Влияние термической обработки на полезные свойства тыквы приводит к тому, что овощ теряет часть витаминов, минералов и полезных свойств. В частности, ученые исследовали, сколько полезных веществ исчезает под термической обработкой.

Ученые сравнили состав 100 граммов сырой и вареной тыквы и выяснили, что в сырой содержится больше витаминов, чем в отварной:

в 1,5 раза больше витамина А;

в 1,6 раза больше витамина В1;

в 1,4 раза больше витамина В2;

в 1,5 раза больше витамина В3;

в 1,5 раза больше витамина В5;

в 1,4 раза больше витамина В6;

в 1,8 раза больше витамина В9;

в 1,9 раза больше витамина С;

в 1,3 раза больше витамина Е;

в 1,4 раза больше витамина К.

Кроме того, в 100 граммах сырой тыквы в 1,4 раза больше кальция, меди, железа, цинка, в 1,3 раза больше магния и в 1,5 раза больше фосфора, чем в отварной тыкве. Также в сырой тыкве содержится в 1,3 раза больше углеводов, в 1,3 раза больше сахара и в 1,4 раза больше белка, чем в отварной. Однако, и вареная, и сырая тыква содержат недостаточное количество жира, омега-3, омега-6, холестерина, глюкозы, сахарозы и клетчатки в 100 г.

Предостережение относительно потребления сырой тыквы

Если вы еще ни разу не пробовали сырую тыкву, то первый раз надо быть достаточно осторожным. Специалисты предупреждают о возможных негативных последствиях. Во-первых, сырая тыква отличается от вареной более горьким привкусом и структурой.

Во-вторых, сырой овощ может стать причиной отравления, если вы его не помоете перед употреблением или предварительно нарезанную пищу оставите на грязной поверхности, где есть риск заражения бактериями. Во время варки такой риск уменьшается.

Советы по оптимальному использованию тыквы для сохранения полезных веществ

Полезно потреблять сырую тыкву;

сырая тыква имеет сытный насыщенный вкус, что делает ее неплохой самостоятельной закуской или гарниром;

один из лучших способов есть тыкву — это нарезать ее кубиками, или вы можете есть сырую консервированную тыкву, которая поставляется в виде пюре;

посыпьте сверху корицей, чтобы придать тыкве десертный вкус без добавления жира или сахара. Вы даже можете добавить семена льна для хрустящей текстуры;

не забывайте о тыквенных семечках — эти съедобные сокровища богаты магнием, который помогает защитить работу нервов и мышц;

если предпочитаете вареную тыкву, то старайтесь как можно меньше добавлять в блюдо калорийных ингредиентов.

Напомним, благодаря своей консистенции и вкусу тыква подходит для приготовления множества блюд. Кулинарный блогер Кристина Азизян поделилась рецептом пасты из тыквы.

Ранее сообщалось, что семена тыквы являются источником многих питательных веществ. В частности, их добавление в рацион может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина.