Повернути яскраві барви: 5 змін у способі життя, які допоможуть поліпшити зір

У цифрову епоху постійне напруження очей, харчування та спосіб життя ставлять під загрозу хороший зір. Але коригування повсякденних звичок може значно поліпшити здоров'я очей, природним способом підтримуючи та покращуючи зір.

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Напруга очей, вікові зміни, неправильне харчування, низьке споживання води і нестача сну, крім інших захворювань очей, можуть призвести до погіршення зору. Нечіткий або затуманений зір, який часто погіршується при яскравому світлі, труднощі з розпізнаванням облич, почервоніння очей, свербіж в очах і частий головний біль — ось деякі із симптомів поганого зору. Хоча ви не можете виправити свій зір без консультації досвідченого офтальмолога, внесення деяких змін до способу життя можуть допомогти поліпшити ваш зір. Про 5 способів поліпшити зір у домашніх умовах пише Times of India.

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Вправи для очей

Фото: Freepik

Вправи для очей можуть допомогти зміцнити слабкі очні м'язи, покращуючи кровообіг. Як і інші м'язи, ваші очні м'язи також потребують зміцнення для досягнення гострого зору. Вправи для очей, такі як обведення уявної горизонтальної вісімки очима, рух очей за годинниковою стрілкою, погляд на далекі об'єкти, можуть допомогти зміцнити м'язи очей і знизити напругу. Виконання цих вправ дуже важливе, якщо ви проводите багато годин, працюючи за комп'ютером.

Регулярна фізична активність

Ще одна важлива зміна способу життя, яка допоможе поліпшити ваш зір, — це регулярні фізичні вправи. Регулярні тренування допомагають збільшити приплив кисню і поживних речовин до очей, а не до інших частин тіла. Фізичні вправи можуть допомогти контролювати кров'яний тиск, що також підтримує хороше здоров'я очей.

Зміни в раціоні харчування

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Ще один спосіб поліпшити зір — це повноцінне харчування. Дієта, багата на вітамін А, вітамін Е, листові зелені овочі, моркву, цитрусові, рибу тощо, може допомогти зберегти хороший зір.

Обмеження екранного часу

Однією з основних причин зниження зору є надмірне використання екранів, чи то робота, чи то перегляд телевізора, чи то прокручування соцмереж. Обов'язково робіть перерви в роботі з екраном, щоб зняти напругу з очей.

Поміняйте освітлення

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Освітлення може бути однією з причин напруження очей. Переконайтеся, що у вашій кімнаті хороше освітлення, яке не впливає на ваш зір. Якщо у вашій зоні відпочинку або кімнаті є різке світло, це може призвести до напруження очей або помутніння зору.

Складання розкладу — це останній крок до природного поліпшення зору в домашніх умовах. "Ранній відхід до сну і ранній підйом роблять людину здоровою, багатою і мудрою". Змініть свій розклад. Дивитися серіали до 4 ранку і дивитися серіал — не найкраща ідея для ваших очей.

Нагадаємо, 6 порад, які допоможуть зберегти здоров'я очей.

Раніше Фокус писав про те, які швидкі та прості вправи знімуть навантаження і поліпшать зір.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця