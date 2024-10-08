Красиві та здорові зуби: 5 порад і рекомендацій для сяючої посмішки

Для більшості людей яскрава посмішка зі здоровими зубами є ознакою здоров'я та привабливості. Щоб не соромитися і почуватися впевненіше, потрібно стежити за здоров'ям зубів і дотримуватися певних правил.

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Красиві зуби часто роблять нас більш впевненими в собі і впливають на те, який вигляд ми маємо в очах інших. Правильний догляд відіграє важливу роль у збереженні здоров'я зубів у довгостроковій перспективі. Хороша профілактика і збалансоване харчування з великою кількістю вітамінів і мінералів також є важливими аспектами у здоров'ї зубів. Про це пише Fuer Sie.

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Чищення зубів

Фото: Freepik

Чищення зубів двічі на день необхідне для здоров'я зубів — це знає кожна дитина. Однак є багато людей, які не знають як це робити правильно. Так слід чистити зуби не менше двох хвилин, здійснюючи кругові рухи. Це захищає ясна та допомагає м'яко видалити зубний наліт. Міжзубні щітки або зубна нитка допомагають видалити бруд між зубами. Також важливо не забувати про задній бік зубів.

І запам'ятайте, під час чищення завжди чистіть зуби від ясен до коронки зуба. В іншому разі бактерії швидко потраплять у ясна, що збільшує ризик пародонтиту.

Регулярні відвідування стоматолога

Профілактика краща за лікування, говорить відома приказка. Багато людей уникають відвідування стоматолога, тому що бояться неприємних сюрпризів. На жаль, така поведінка, що уникає, часто призводить до того, що проблеми із зубами запускаються. Тому рекомендується проходити огляд не рідше двох разів на рік. Професійне чищення зубів також рекомендується проводити один або два рази на рік. Це гарантує видалення стійких відкладень, що не тільки позитивно впливає на здоров'я зубів, а й призводить до поліпшення зовнішнього вигляду зубів.

Здорове харчування

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Збалансоване харчування — основа здоров'я і благополуччя. Розвиток правильних харчових звичок має цілу низку переваг, зокрема й для ваших зубів. Продукти з високим вмістом кальцію, а також продукти, що містять фосфор і вітамін D, зміцнюють зубну емаль і підтримують ремінералізацію зубів, тому вони є цінними важелями в боротьбі з карієсом. Крім того, збалансоване харчування сприяє виробленню слини, яка виконує природну захисну функцію в роті, змиваючи залишки їжі та нейтралізуючи кислоти.

Боротьба зі шкідливими звичками

Існує низка звичок, які можуть негативно вплинути на здоров'я зубів. Наприклад, однією з найбільших небезпек для зубів є паління, оскільки це призводить не тільки до непривабливої зміни кольору зубів, а також значно збільшує ризик захворювань ясен, втрати зубів і раку порожнини рота. Нікотин і смоли осідають на зубах і в роті, що сприяє росту шкідливих бактерій і погіршує приплив крові до ясен.

Ще одна шкідлива звичка, про яку більшість людей навіть не підозрює, — це скреготіння і стискання зубів під час сну. За цим часто стоять стрес і страх. Результатом іноді є сильний знос зубів, а також тріщини в зубній емалі та напруження щелеп. Впоратися з проблемою можуть допомогти прикусні капи та вивчення методів управління стресом.

Будьте обережні з відбілюванням

Фото: Freepik

Відбілювальні зубні пасти або домашні засоби для відбілювання зубів є популярними методами зробити зуби білішими. Однак у цьому відношенні слід бути дуже обережним, щоб не піддавати зубну емаль стресу. Професійне відбілювання у стоматолога зазвичай вважається безпечним та ефективним. Стоматологи оцінюють стан зубів і можуть підібрати відповідний метод, щоб уникнути пошкодження зубної емалі або подразнення ясен.

Відбілювальні засоби з аптеки завжди слід обирати дуже ретельно. А ось домашні засоби, такі як харчова сода або лимонний сік, застосовувати надзвичайно ризиковано. Хоча їх рекламують як натуральні та недорогі відбілювачі, вони можуть зруйнувати зубну емаль і завдати шкоди вашим зубам. Тому вони в жодному разі не підходять для тривалого використання.

Загалом, процедури відбілювання не слід повторювати занадто часто, щоб зберегти структуру і здоров'я зубів. Завжди має сенс проконсультуватися зі своїм стоматологом перед початком процедури відбілювання, щоб переконатися, що ваші зуби досить здорові для відбілювання.

Нагадаємо,.5 найшкідливіших продуктів для здоров'я зубів.

Раніше Фокус писав про те, що зношена зубна щітка не допоможе вам зберегти здоров'я зубів і домогтися сліпучої посмішки.

Цей матеріал носить виключно інформаційний характер

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця