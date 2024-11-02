В Британії понад половини дітей до трьох років не ходять до дантиста: в чому причина

За слвоами фахівців, найчастіше до них звертаються батьки з дітьми, чиї сім'ї мають низький рівень доходу, неохайно доглядають за зубами та ігнорують симптоми болю та дискомфорту.

Related video

У Великій Британії нещодавнє опитування показало, що лише 45 відсотків батьків ведуть до стоматолога дітей, яким не виповнилося трьох років. Найчастіше дітей починають приводити на регулярні перевірки зубів лише у разі появи карієсу, пише видння Expess.

Стоматологиня і клінічна директорка Denplan Кетрін Ратленд каже, що більшість батьків живуть міфом, що якщо у дитини — молочні зуби, то "потреби йти до дантиста немає". Однак лікарка каже, що люди живуть з цими зубами аж до 12 років.

Журналісти пишуть, що наразі за даними Національної служби здоров'я (NHS) саме карієс є частою причиною звернення до лікарів, а кожна десята дитина віком до трьох років страждає від нього.

Виконавча директорка Центру молодих життів Енн Лонгфілд відзначає, що найчастіше до неї звертаються батьки з дітьми, чиї сім'ї мають низький рівень доходу, неохайно доглядають за зубами та ігнорують симптоми болю та дискомфорту

"Це може вплинути на якість їхнього життя, режим сну, харчові звички, вплинути на готовність до школи та відвідування школи, розвиток мовлення та мови та загальну впевненість. У деяких регіонах це, на жаль, стало нормою, а багато дітей не тільки втрачають стоматологічну допомогу Національної служби охорони здоров’я, але й частіше страждають від карієсу з раннього віку", — каже пані Лонгфілд.

Журналісти звернулися за коментаром до Мінохорони здоров'я Великої Британії. Спікерка відомства розповіла журналістам, що ситуація з хронічними захворюванням дітей була доведена до чинного прем'єра сера Кіра Стармера і той був у шоці від того, яка кількість дітей залишається поза увагою та без належного огляду стоматологів.

"Ми почнемо з додаткових 700 000 невідкладних візитів до стоматолога, щоб допомогти тим, хто цього найбільше потребує, і реформуємо стоматологічні послуги, щоб заохотити більше стоматологів працювали з клієнтами. Профілактика краще, ніж лікування, тому ми також запровадимо чистку зубів під наглядом для дітей від трьох до п’яти років", — йдеться у заяві МОЗ королівства для журналістів.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про те, як стоматологи вказали на маловідому помилку під час чищення зубів. Експерти кажуть, що є неочевидна, але дуже важлива помилка, якої припускаються люди під час чищення зубів.

Також ми розповідали, що в Туреччині стоматолог, ставлячи імплант, просвердлив пацієнту мозок. Під час операції пацієнт почув, як лікар в розмові з медсетрою повідомив, що апарат для вкручування імплантів вийшов з ладу. Тож він закінчував почате вручну.