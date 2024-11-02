В Британии более половины детей до трех лет не ходят к дантисту: в чем причина

По словам специалистов, чаще всего к ним обращаются родители с детьми, чьи семьи имеют низкий уровень дохода, неопрятно ухаживают за зубами и игнорируют симптомы боли и дискомфорта.

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В Великобритании недавний опрос показал, что только 45 процентов родителей ведут к стоматологу детей, которым не исполнилось трех лет. Чаще всего детей начинают приводить на регулярные проверки зубов только в случае появления кариеса, пишет издание Expess.

Стоматолог и клинический директор Denplan Кэтрин Ратленд говорит, что большинство родителей живут мифом, что если у ребенка — молочные зубы, то "необходимости идти к дантисту нет". Однако врач говорит, что люди живут с этими зубами вплоть до 12 лет.

Журналисты пишут, что сейчас по данным Национальной службы здоровья (NHS) именно кариес является частой причиной обращения к врачам, а каждый десятый ребенок в возрасте до трех лет страдает от него.

Исполнительный директор Центра молодых жизней Энн Лонгфилд отмечает, что чаще всего к ней обращаются родители с детьми, чьи семьи имеют низкий уровень дохода, неопрятно ухаживают за зубами и игнорируют симптомы боли и дискомфорта

"Это может повлиять на качество их жизни, режим сна, пищевые привычки, повлиять на готовность к школе и посещение школы, развитие речи и речи и общую уверенность. В некоторых регионах это, к сожалению, стало нормой, а многие дети не только теряют стоматологическую помощь Национальной службы здравоохранения, но и чаще страдают от кариеса с раннего возраста", — говорит г-жа Лонгфилд.

Журналисты обратились за комментарием в Минздрав Великобритании. Спикер ведомства рассказала журналистам, что ситуация с хроническими заболеваниями детей была доведена до действующего премьера сэра Кира Стармера и тот был в шоке от того, какое количество детей остается без внимания и без надлежащего осмотра стоматологов.

"Мы начнем с дополнительных 700 000 неотложных визитов к стоматологу, чтобы помочь тем, кто в этом больше всего нуждается, и реформируем стоматологические услуги, чтобы поощрить больше стоматологов работали с клиентами. Профилактика лучше, чем лечение, поэтому мы также введем чистку зубов под наблюдением для детей от трех до пяти лет", — говорится в заявлении Минздрава королевства для журналистов.

Напомним, Фокус сообщал о том, как стоматологи указали на малоизвестную ошибку во время чистки зубов. Эксперты говорят, что есть неочевидная, но очень важная ошибка, которую допускают люди во время чистки зубов.

Также мы рассказывали, что в Турции стоматолог, ставя имплант, просверлил пациенту мозг. Во время операции пациент услышал, как врач в разговоре с медсестрой сообщил, что аппарат для вкручивания имплантов вышел из строя. Поэтому он заканчивал начатое вручную.