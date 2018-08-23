В Украине хотят оборудовать мосты датчиками контроля разрушения

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ намерено внести изменения в государственные строительные нормы и ввести обязательное установление датчиков, которые предупреждают о разрушении мостов.
Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.
По словам заместителя министра, такая инициатива позволит повысить уровень безопасности эксплуатации мостовых переходов в Украине и оперативно контролировать их техническое состояние.
"Ведь мостовые конструкции - это инженерные сооружения, которые имеют повышенную значимость. Влияние внешних факторов на них велик, что приводит к постепенному износу элементов конструкций и может вызвать его преждевременное разрушение. Последствия могут быть ужасны, стоит только вспомнить недавнюю трагедию в Генуе", - отметил Парцхаладзе.
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Напомним, каждый шестой мост на балансе Укравтодора находится в аварийном состоянии. Еще 2,5 тыс. мостов нуждаются в ремонте.