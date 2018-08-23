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Главная » Украина » Видео Британские дипломаты в Киеве отплясывали в вышиванках под украинский рэп

Видео Британские дипломаты в Киеве отплясывали в вышиванках под украинский рэп

<span class="label red">Видео</span> Британские дипломаты в Киеве отплясывали в вышиванках под украинский рэп
Кадр из видео

Дипломаты оригинально поздравили Украину с праздником

23.08.18 206
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Посольство Великобритании в Украине подготовило специальное танцевальное видео-поздравление с Днем Независимости.

Запись опубликована на странице посольства в Facebook.

"Год назад британские дипломаты, как и тысячи украинцев, были поражены танцем британского военного, который он исполнил под волынку после парада на Крещатике. Поэтому в этом году сотрудники дипмиссии решили станцевать украинский танец", - говорится в сообщении.

"Некоторые дипломаты занимались танцами с детства, для других это стало личным вызовом, однако все старательно готовились, репетировали и танцевали под мелодию флейты из песни молодой украинской певицы Alina Pash – Bitanga", - добавили в посольстве.

Напомним, с Днем Независимости Украину заранее поздравили президент Франциипрезидент США и папа Римский. 

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