Посольство Великобритании в Украине подготовило специальное танцевальное видео-поздравление с Днем Независимости.
Запись опубликована на странице посольства в Facebook.
"Год назад британские дипломаты, как и тысячи украинцев, были поражены танцем британского военного, который он исполнил под волынку после парада на Крещатике. Поэтому в этом году сотрудники дипмиссии решили станцевать украинский танец", - говорится в сообщении.
"Некоторые дипломаты занимались танцами с детства, для других это стало личным вызовом, однако все старательно готовились, репетировали и танцевали под мелодию флейты из песни молодой украинской певицы Alina Pash – Bitanga", - добавили в посольстве.
Напомним, с Днем Независимости Украину заранее поздравили президент Франции, президент США и папа Римский.