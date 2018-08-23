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Главная » Украина » Фото В Нацреестр рекордов Украины внесли семейную пару, для которой размеры не имеют значения

Фото В Нацреестр рекордов Украины внесли семейную пару, для которой размеры не имеют значения

<span class="label red">Фото</span> В Нацреестр рекордов Украины внесли семейную пару, для которой размеры не имеют значения
Фото: wz.lviv.ua

Надежда Колоскова на 39,6 см выше своего мужа

23.08.18 434
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Национальный Реестр Рекордов Украины зарегистрировал в Киеве семейную пару с рекордной разницей в росте. Об этом сообщила в Facebook руководитель Нацреестра Лана Ветрова.

"Эта семейная пара счастлива в браке. Потому что для счастья, пожалуй, размеры значения не имеют! Размеры имеют значение для рекорда. Национальный Реестр Рекордов зарегистрировал семейную пару киевлян, в которых наибольшая разница в росте - 39,6 см", - написала она.

Ветрова сообщила, что рост жены, Надежды Колосковой, составляет 1,96 м, а рост ее мужа, Алексея Колесника, - 1,57 м.

"А вместе судьба их свела еще в студенческие годы, когда они подрабатывали на зимние праздники Дедом Морозом и Снегурочкой. Их популярности тогда позавидовал бы даже сам Винник)))", - отметила руководитель Нацреестра.

Напомним, японская семейная пара установила мировой рекорд долгожительства. Масао Мацумото и Мияко Сонода вместе уже 80 лет. Возраст супругов на двоих составляет 208 лет.

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