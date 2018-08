В Киеве появился новый оригинальный мурал

В Киеве на Оболони появился новый мурал, изображающий парня и девушку, которые сидят на горе человеческих черепов.



Поверх изображения написано When the rich wage war, it's the poor who die ("Когда богатые воюют, бедные умирают").



Фото граффити опубликовано в Facebook-сообществе Mural Social Club.

Рисунок появился под мостом на улице Богатырской. Автор - Александр Корбан.



"Эту идею автор вынашивал долгое время. А вдохновили его на эти размышления и переживания бесконечные трагедии, которые происходят каждый день в разных уголках мира. Содержание рисунка остается неизменным для каждого из нас: хватит умирать невинным людям за чужие желания и ошибки!" - говорится в описании работы.

Отметим, ранее в Печерском районе Киев открыли мурал с изображением Папы Римского Иоанна Павла II.