Все статьиВсе новостиВсе мнения
Украина
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиПолитикаЭкономикаМирУкраина
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологии и наукаАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Украина » В Киеве появился новый оригинальный мурал

В Киеве появился новый оригинальный мурал

В Киеве появился новый оригинальный мурал
Фото: fcebook.com/muralsocialclub

Изображена молодая пара, сидящая на горе черепов

23.08.18 8
000

В Киеве на Оболони появился новый мурал, изображающий парня и девушку, которые сидят на горе человеческих черепов.

Поверх изображения написано When the rich wage war, it's the poor who die ("Когда богатые воюют, бедные умирают").

Фото граффити опубликовано в Facebook-сообществе Mural Social Club.

Рисунок появился под мостом на улице Богатырской. Автор - Александр Корбан.

"Эту идею автор вынашивал долгое время. А вдохновили его на эти размышления и переживания бесконечные трагедии, которые происходят каждый день в разных уголках мира. Содержание рисунка остается неизменным для каждого из нас: хватит умирать невинным людям за чужие желания и ошибки!" - говорится в описании работы.

Отметим, ранее в Печерском районе Киев открыли мурал с изображением Папы Римского Иоанна Павла II.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киеве начали перекрывать улицы в связи с празднованием Дня НезависимостиВ Киеве развернули самый длинный флаг Украины, а в Днепре – подняли самый большойЕхавший на репетицию парада танк заглох в центре Киева
Топ-10
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 16152
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 19036
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 53366
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 19549
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 13106
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 14027
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 24400
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13594
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 32578
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 17754
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 13595 / 15355
  2. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 13408 / 14777
  3. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 2387 / 2659
  4. Дайвер угодил за решетку после "катания верхом" на акуле 2195 / 2457
  5. СБУ обнаружила "крота" в своих рядах 1872 / 2188
  6. Автобус, ехавший в Затоку, перевернулся в Молдове 1608 / 1682
  7. Самый прочный ледник Арктики начал таять 1440 / 1656
  8. Мнимая угроза. С какими мифами о раке пора попрощаться 1120 / 1664
  9. В России сняли на видео посадку горящего пассажирского самолета 1098 / 1220
  10. Отложенная война. Несколько мыслей о Независимости Украины 1076 / 1647
  1. РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота 37 / 15355
  2. Отложенная война. Несколько мыслей о Независимости Украины 18 / 1647
  3. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 10 / 14777
  4. Родные декорации. Почему международные бренды все чаще снимают рекламу в Украине 9 / 1619
  5. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 8 / 2659
  6. Парламентські вибори 2019: політична корупція чи боротьба ідеологій 7 / 1015
  7. Мнимая угроза. С какими мифами о раке пора попрощаться 7 / 1664
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.