Накануне выборов в Раду на дежурство заступила авиация МВД

Министр внутренних дел Украины заявил, что реакция правоохранительных органов на любые попытки дестабилизировать ситуацию будет мгновенной

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что спецподразделения Нацполиции, Нацгвардии, а также Единая система авиационной безопасности МВД приступили к дежурству по всей Украине накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД.

"Сегодня авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдаленные уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", – заявил Аваков.

На круглосуточное дежурство в регионах Украины заступили самолеты Ан-72 и Ан-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 20 июля наступил "день тишины" перед голосованием на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся в воскресенье, 21 июля.

Обеспечивать правопорядок в столице во время досрочных выборов в Верховную Раду будут 6,5 тысяч полицейских.