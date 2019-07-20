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Накануне выборов в Раду на дежурство заступила авиация МВД

2019-07-20 17:55:01

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Накануне выборов в Раду на дежурство заступила авиация МВД

Фото: департамент коммуникации МВД.

Министр внутренних дел Украины заявил, что реакция правоохранительных органов на любые попытки дестабилизировать ситуацию будет мгновенной

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что спецподразделения Нацполиции, Нацгвардии, а также Единая система авиационной безопасности МВД приступили к дежурству по всей Украине накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД.

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"Сегодня авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдаленные уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной",  – заявил Аваков.

На круглосуточное дежурство в регионах Украины заступили самолеты Ан-72 и Ан-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В Украине 20 июля наступил "день тишины" перед голосованием на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся в воскресенье, 21 июля.
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