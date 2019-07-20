Среди них – 27 клонов на 17 округах

В мажоритарных округах с парламентских выборов выбыло 136 кандидатов, или 4,22% от начального количества претендентов. Среди них – 27 клонов на 17 округах.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

На данный момент в мажоритарных округах баллотируется 3 084 кандидатов. Из выбывших кандидатов, 93 были самовыдвиженцами, 43 – от партий. Еще 129 – забрали документы по собственному желанию, а семерым отменили регистрацию принудительно. Отмена регистрации произошла на 86 округах.

За нарушение требований статьи 9 (Право быть избранным) закона Украины "О выборах народных депутатов", которая предусматривает, что кандидаты должны проживать в Украине последние 5 лет и не иметь судимости, отмена регистрации произошла в отношении трех кандидатов, среди них – Андрей Клюев.

Также отменена регистрация 27 клонов на 17 округах. Больше всего клонов выбыло в Киевской области на округе № 92 и в одесском округе № 133.

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