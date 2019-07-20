Александр Кочетков

Александр Кочетков

МНЕНИЕ
Ілія Куса

Ілія Куса

МНЕНИЕ
Евгений Дикий

Евгений Дикий

МНЕНИЕ
Андрей Капустин

Андрей Капустин

МНЕНИЕ
Роман Матис

Роман Матис

МНЕНИЕ
Рейтинги ФОКУСА
Поиск
  • Главная
  • Украина
  • СБУ пришла с обыском на криворожский комбинат "АрселорМиттал"

СБУ пришла с обыском на криворожский комбинат "АрселорМиттал"

2019-07-20 21:18:18

368 0
СБУ пришла с обыском на криворожский комбинат "АрселорМиттал"

Фото: IGotoWorld

Следственные действия ведутся на машине беспрерывного литья заготовок

Служба безопасности Украины проводит обыски на криворожском горно-металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом сообщает местное издание Первый городской.

Как пишет издание, предприятие подозревают в экоциде. А также считают, что действия промгиганта могут привести к непоправимым и опасным последствиям для окружающей среды в городе.

Сообщается, что следственные действия ведутся на машине беспрерывного литья заготовок.

Читайте также:
В Киеве хотят построить первый в Украине комплекс по переработке опавших листьев, – КГГА

Исполняющий обязанности генерального директора предприятия Александр Иванов заявил, что представители СБУ пришли с обыском в современный, только что построенный объект. По его словам, они изъяли копии всех документов на оборудование и начали проверку по контролю ионизации излучения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк уже отреагировал на информацию об обысках.

"Тревожный вызов. Разбираюсь",  – написал он на своей странице в Facebook.

По заявлениям руководства комбината,  предприятие подтвердило свою готовность к новой, комплексной проверке по экологии и уже приняло участие в обсуждении плана дальнейших действий по улучшению состояния окружающей среды с представителями офиса президента.

Как ранее сообщал Фокус:

Теги:
Loading...