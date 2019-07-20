Евгений Дикий
МНЕНИЕ
СБУ пришла с обыском на криворожский комбинат "АрселорМиттал"
2019-07-20 21:18:18
Фото: IGotoWorld
Следственные действия ведутся на машине беспрерывного литья заготовок
Служба безопасности Украины проводит обыски на криворожском горно-металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом сообщает местное издание Первый городской.
Как пишет издание, предприятие подозревают в экоциде. А также считают, что действия промгиганта могут привести к непоправимым и опасным последствиям для окружающей среды в городе.
Сообщается, что следственные действия ведутся на машине беспрерывного литья заготовок.
Исполняющий обязанности генерального директора предприятия Александр Иванов заявил, что представители СБУ пришли с обыском в современный, только что построенный объект. По его словам, они изъяли копии всех документов на оборудование и начали проверку по контролю ионизации излучения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк уже отреагировал на информацию об обысках.
"Тревожный вызов. Разбираюсь", – написал он на своей странице в Facebook.
По заявлениям руководства комбината, предприятие подтвердило свою готовность к новой, комплексной проверке по экологии и уже приняло участие в обсуждении плана дальнейших действий по улучшению состояния окружающей среды с представителями офиса президента.
Как ранее сообщал Фокус:
- Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело за загрязнение окружающей среды против руководства промышленного предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог".
- Криворожский горно-металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" прокомментировал открытое против него СБУ дело из-за загрязнения окружающей среды, заявив, что действует в соответствии с экологическими нормативами.