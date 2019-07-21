Сутки на Донбассе: ВСУ удалось ранить шестерых боевиков

Со стороны украинской армии потерь нет. Двое военных получили ранения

За прошедшие сутки боевики целых 26 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В результате обстрелов двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Обстрелы велись у Гранитного, Лебединского, Песок, Талаковки, Павлополя, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Богдановки, Пищевика, Марьинки, Счастья, Попасной, Артема, Новолуганского, Луганского, Катериновки, Новозвановки и Новоалександровки.

По данным разведки, украинским бойцам удолось ранить шестерых боевиков.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Кроме того, вчера в сети появились сообщения, мол в белорусской части зоны отчуждения командование РФ сосредоточило войска, которые якобы готовятся занять Киев.

В 61 отдельной пехотной егерской бригаде сразу же сообщили, что высшему руководству Украины уже доложили об этой информации и в настоящее время данные проверяются разведкой.

В Минобороны Беларуси заявили, что информация о присутствии российских войск в зоне отчуждения не правдива.

Как ранее сообщал Фокус:

19 июля, боевики на Донбассе 26 раз обстреляли позиции ВСУ. 11 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Два украинских бойца погибли, еще трое получили боевые травмы.

18 июля боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

17 июля боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом один раз запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

16 июля боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, из них 3 раза – с применением минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

15 июля боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.