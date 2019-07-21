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Сутки на Донбассе: ВСУ удалось ранить шестерых боевиков

2019-07-21 08:19:24

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Сутки на Донбассе: ВСУ удалось ранить шестерых боевиков

Фото: mil.gov.ua

Со стороны украинской армии потерь нет. Двое военных получили ранения

За прошедшие сутки боевики целых 26 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В результате обстрелов двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Обстрелы велись у Гранитного, Лебединского, Песок, Талаковки, Павлополя, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Богдановки, Пищевика, Марьинки, Счастья, Попасной, Артема, Новолуганского, Луганского, Катериновки, Новозвановки и Новоалександровки.

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По данным разведки, украинским бойцам удолось ранить шестерых боевиков.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Кроме того, вчера в сети появились сообщения, мол в белорусской части зоны отчуждения командование РФ сосредоточило войска, которые якобы готовятся занять Киев.

В 61 отдельной пехотной егерской бригаде сразу же сообщили, что высшему руководству Украины уже доложили об этой информации и в настоящее время данные проверяются разведкой.

В Минобороны Беларуси заявили, что информация о присутствии российских войск в зоне отчуждения не правдива.

Как ранее сообщал Фокус:

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