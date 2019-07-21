Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Сутки на Донбассе: ВСУ удалось ранить шестерых боевиков
2019-07-21 08:19:24
Фото: mil.gov.ua
Со стороны украинской армии потерь нет. Двое военных получили ранения
За прошедшие сутки боевики целых 26 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В результате обстрелов двое военнослужащих ВСУ получили ранения.
Обстрелы велись у Гранитного, Лебединского, Песок, Талаковки, Павлополя, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Богдановки, Пищевика, Марьинки, Счастья, Попасной, Артема, Новолуганского, Луганского, Катериновки, Новозвановки и Новоалександровки.
По данным разведки, украинским бойцам удолось ранить шестерых боевиков.
С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.
Кроме того, вчера в сети появились сообщения, мол в белорусской части зоны отчуждения командование РФ сосредоточило войска, которые якобы готовятся занять Киев.
В 61 отдельной пехотной егерской бригаде сразу же сообщили, что высшему руководству Украины уже доложили об этой информации и в настоящее время данные проверяются разведкой.
В Минобороны Беларуси заявили, что информация о присутствии российских войск в зоне отчуждения не правдива.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 июля, боевики на Донбассе 26 раз обстреляли позиции ВСУ. 11 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Два украинских бойца погибли, еще трое получили боевые травмы.
- 18 июля боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва один военнослужащий погиб, двое получили ранения.
- 17 июля боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом один раз запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.
- 16 июля боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, из них 3 раза – с применением минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- 15 июля боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
- 14 июля на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Из них 6 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм.