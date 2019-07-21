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На Донбассе установлен "режим тишины"

2019-07-21 09:21:28

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На Донбассе установлен "режим тишины"

Фото: instagram/uaf_general_staff

"Режим тишины" предусматривает прекращение огня с обеих сторон и со всех видов оружия. В случае обстрелов боевиков, ВСУ дадут "адекватный ответ"

На Донбассе, вдоль всей линии разраничения, с 00:01 21 июля установлен "режим тишины", который предусматривает прекращение огня с обеих сторон.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

О введении "режима тишины" договорились в Минске, на заседании Трехсторонней контактной группы.

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Согласно договору, прекращается огонь со всех видов оружия.

В то же время, ВСУ будут давать "адекватный ответ" на вражеские обстрелы, если таковые последуют из-за линии разграничения. 

"Согласно действующему законодательству, Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечивать сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, а также не допускать потери территорий", – добавили в штабе.

Как ранее сообщал Фокус:

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