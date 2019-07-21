Евгений Дикий
МНЕНИЕ
На Донбассе установлен "режим тишины"
2019-07-21 09:21:28
Фото: instagram/uaf_general_staff
"Режим тишины" предусматривает прекращение огня с обеих сторон и со всех видов оружия. В случае обстрелов боевиков, ВСУ дадут "адекватный ответ"
На Донбассе, вдоль всей линии разраничения, с 00:01 21 июля установлен "режим тишины", который предусматривает прекращение огня с обеих сторон.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
О введении "режима тишины" договорились в Минске, на заседании Трехсторонней контактной группы.
Согласно договору, прекращается огонь со всех видов оружия.
В то же время, ВСУ будут давать "адекватный ответ" на вражеские обстрелы, если таковые последуют из-за линии разграничения.
"Согласно действующему законодательству, Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечивать сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, а также не допускать потери территорий", – добавили в штабе.
Как ранее сообщал Фокус:
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17 июля на заседании Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО в Минске стороны согласовали перемирие.
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На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске подтвердили списки для обмена.
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В заявлении ТКГ в Минске впервые прописано, что нарушение перемирия на Донбассе предусматривает ответственность сторон.
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По словам представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Романа Безсмертного, после нового перемирия с 21 июля, в случае огня со стороны пророссийских боевиков, украинские военные имеют право стрелять в ответ.