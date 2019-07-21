Евгений Дикий
МНЕНИЕ
На Донбассе четверо военных ВСУ подорвались на мине
2019-07-21 11:44:04
Фото: narodna-pravda.ua
Двое погибших. Взрывное устройство установила ДРГ боевиков
21 июля около 8:25 во время в районе населенного пункта Счастье на неизвестном взрывном устройстве подорвались солдаты ВСУ.
Об этом сообщает штаб ООС.
Бойцы направлялись к своему опорному наблюдательному посту. Также известно, устройство установила диверсионно-разведывательная группа боевиков.
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Вследствие взырва двое украинский бойцов получили травмы, несовместимые с жизнью.
Еще двоих военных доставили в местную больницу, их состояние здоровья характеризуется как удовлетворительное.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июля, с 00:01 на Донбассе, вдоль всей линии разраничения, установлен "режим тишины", который предусматривает прекращение огня с обеих сторон.
- В то же время, в случае обстрелов со стороны боевиков, ВСУ будут давать "адекватный ответ".
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