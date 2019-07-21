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На Донбассе четверо военных ВСУ подорвались на мине

2019-07-21 11:44:04

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На Донбассе четверо военных ВСУ подорвались на мине

Фото: narodna-pravda.ua

Двое погибших. Взрывное устройство установила ДРГ боевиков

21 июля около 8:25 во время в районе населенного пункта Счастье на неизвестном взрывном устройстве подорвались солдаты ВСУ.

Об этом сообщает штаб ООС.

Бойцы направлялись к своему опорному наблюдательному посту. Также известно, устройство установила диверсионно-разведывательная группа боевиков.

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Вследствие взырва двое украинский бойцов получили травмы, несовместимые с жизнью.

Еще двоих военных доставили в местную больницу, их состояние здоровья характеризуется как удовлетворительное.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В то же время, в случае обстрелов со стороны боевиков, ВСУ будут давать "адекватный ответ".
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