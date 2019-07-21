На Донбассе четверо военных ВСУ подорвались на мине

Двое погибших. Взрывное устройство установила ДРГ боевиков

21 июля около 8:25 во время в районе населенного пункта Счастье на неизвестном взрывном устройстве подорвались солдаты ВСУ.

Об этом сообщает штаб ООС.

Бойцы направлялись к своему опорному наблюдательному посту. Также известно, устройство установила диверсионно-разведывательная группа боевиков.

Вследствие взырва двое украинский бойцов получили травмы, несовместимые с жизнью.

Еще двоих военных доставили в местную больницу, их состояние здоровья характеризуется как удовлетворительное.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июля, с 00:01 на Донбассе, вдоль всей линии разраничения, установлен "режим тишины", который предусматривает прекращение огня с обеих сторон.