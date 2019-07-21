Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Полиция останавливает автобусы с подозрительными людьми по дороге в Киев
2019-07-21 23:03:10
Фото: пресс-служба ГУНП в Киевской области
От жителей Броваров, Борисполя и Василькова поступил ряд сообщений
В Главном управлении полиции в Киевской области заявили, что проверяют информацию о передвижении подозрительных автобусов с людьми в направлении Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
"За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева", - сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Соответствующие обращения поступили правоохранителям от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.
"Сейчас полиция проверяет полученную информацию", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в полиции подчеркнули, что некоторые автобусы уже были остановлены правоохранителями, которые обнаружили в салонах людей, зарегистрированных в других областях. Все они направлялись в столицу.
Как ранее сообщал Фокус:
- За день полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов. Но правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса.
- Также было открыто 56 уголовных производств из-за нарушений на выборах. Кроме того, составлено 52 административных протокола.