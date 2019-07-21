Полиция останавливает автобусы с подозрительными людьми по дороге в Киев

От жителей Броваров, Борисполя и Василькова поступил ряд сообщений

В Главном управлении полиции в Киевской области заявили, что проверяют информацию о передвижении подозрительных автобусов с людьми в направлении Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева", - сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Соответствующие обращения поступили правоохранителям от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

"Сейчас полиция проверяет полученную информацию", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в полиции подчеркнули, что некоторые автобусы уже были остановлены правоохранителями, которые обнаружили в салонах людей, зарегистрированных в других областях. Все они направлялись в столицу.

Как ранее сообщал Фокус: