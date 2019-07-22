Евгений Дикий
МНЕНИЕ
В Херсоне перевернулся микроавтобус с бюллетенями
2019-07-22 10:23:52
Фото: hr.npu.gov.ua
В результате ДТП незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции
В Херсоне произошла авария с участием автомобиля, который перевозил избирательные бюллетени после голосования на выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
ДТП с пострадавшими произошло около 6:00 в Херсоне на углу улиц Театральная и Воронцовская.
На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля ЗАЗ Славута, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю Volkswagen Transporter.
"В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автомобиль Volkswagen осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную комиссию", – добавили в полицию.
По данным правоохранителей, в нем находились члены участковой избирательной комиссии.
В результате ДТП незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали.
В полиции добавили, что бюллетени неповрежденными переданы членам ОИК.
Как ранее сообщал Фокус:
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