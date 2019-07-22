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В Херсоне перевернулся микроавтобус с бюллетенями

2019-07-22 10:23:52

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В Херсоне перевернулся микроавтобус с бюллетенями

Фото: hr.npu.gov.ua

В результате ДТП незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции

В Херсоне произошла авария с участием автомобиля, который перевозил избирательные бюллетени после голосования на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

ДТП с пострадавшими произошло около 6:00 в Херсоне на углу улиц Театральная и Воронцовская.

На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля ЗАЗ Славута, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю Volkswagen Transporter.

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"В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автомобиль Volkswagen осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную комиссию", –  добавили в полицию.

По данным правоохранителей, в нем находились члены участковой избирательной комиссии.

В результате ДТП незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали.

В полиции добавили, что бюллетени неповрежденными переданы членам ОИК.

Как ранее сообщал Фокус

 

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