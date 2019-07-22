В Херсоне перевернулся микроавтобус с бюллетенями

В результате ДТП незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции

В Херсоне произошла авария с участием автомобиля, который перевозил избирательные бюллетени после голосования на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

ДТП с пострадавшими произошло около 6:00 в Херсоне на углу улиц Театральная и Воронцовская.

На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля ЗАЗ Славута, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю Volkswagen Transporter.

"В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автомобиль Volkswagen осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную комиссию", – добавили в полицию.

По данным правоохранителей, в нем находились члены участковой избирательной комиссии.

В результате ДТП незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали.

В полиции добавили, что бюллетени неповрежденными переданы членам ОИК.

Как ранее сообщал Фокус:

Явка на досрочных выборах в Раду оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине. В этом году лишь 49,8% граждан Украины пришли на избирательные участки. В 2015 году процент проголосовавших граждан был немного выше – 51,9%.