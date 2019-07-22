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Голосование на выборах в Раду официально завершилось

2019-07-22 08:31:40

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Голосование на выборах в Раду официально завершилось

Фото: УНИАН

Закрылся последний избирательный участкок в Сан-Франциско, США

Голосование на досрочных выборах в Раду официально завершилось – закрылся последний избирательный участок в Сан-Франциско, в США.

Об этом сообщает Укринформ.

Известно, что на участке в Сан-Франциско проголосовали 339 из 23,710 украинцев. Таким образом, явка составила 1,43% (21 апреля этот показатель был равен 2,43%).

Итоги по активности украинских избирателей по США подведены также на трех других избирательных участках – в посольстве Украины в Вашингтоне, а также в генконсульствах в Нью-Йорке и Чикаго.

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Так, в Вашингтоне проголосовали 316 граждан Украины из 7334 зарегистрированных. Явка на участки составила 4,3%.

На участковой избирательной комиссии в Нью-Йорке проголосовали 743 избирателей, что составляет 6,2% явки.

На избирательном участке в Чикаго проголосовали 555 граждан Украины из 5898 зарегистрированных. Явка здесь оказалась выше, чем в среднем по США – 9,4%.

По словам главы комиссии в Вашингтоне Андрея Мариянича, низкий уровень явки обуславливается периодом отпусков и аномальной жары, которая ударила по большинству штатов Америки.

Как ранее сообщал Фокус:

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