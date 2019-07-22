Александр Кочетков

Александр Кочетков

МНЕНИЕ
Ілія Куса

Ілія Куса

МНЕНИЕ
Евгений Дикий

Евгений Дикий

МНЕНИЕ
Андрей Капустин

Андрей Капустин

МНЕНИЕ
Роман Матис

Роман Матис

МНЕНИЕ
Рейтинги ФОКУСА
Поиск

ЦИК обработала 32% бюллтеней. В Раду проходят пять партий

2019-07-22 07:22:18

0 0
ЦИК обработала 32% бюллтеней. В Раду проходят пять партий

Фото: tsn.ua

В Раду нового созыва проходят "Слуга народа", "Оппоплатформа", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос"

ЦИК обработала 32,29% бюллетеней. В Раду проходят пять партий.

Результаты голосования публикуются на сайте Центризбиркома.

Так, на данный момент с большим отрывом в новый парламент проходит президентская партия "Слуга народа" – 42.18% голосов избирателей.

Читайте также:
Безрадостная Рада. ВРУ VIII созыва скончалась досрочно, ждем следующую

За "Слугой" идут "Оппоплатформа" (12.69%), "Евросолидарность"(8.70%) и "Батькивщина" (8.19%).

Замыкает пятерку с 6.39% "Голос" Святолава Вакарчука.

Как ранее сообщал Фокус

Теги:
Loading...