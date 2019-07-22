Евгений Дикий
МНЕНИЕ
ЦИК обработала 32% бюллтеней. В Раду проходят пять партий
2019-07-22 07:22:18
Фото: tsn.ua
В Раду нового созыва проходят "Слуга народа", "Оппоплатформа", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос"
ЦИК обработала 32,29% бюллетеней. В Раду проходят пять партий.
Результаты голосования публикуются на сайте Центризбиркома.
Так, на данный момент с большим отрывом в новый парламент проходит президентская партия "Слуга народа" – 42.18% голосов избирателей.
За "Слугой" идут "Оппоплатформа" (12.69%), "Евросолидарность"(8.70%) и "Батькивщина" (8.19%).
Замыкает пятерку с 6.39% "Голос" Святолава Вакарчука.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Слуга народа" работает над проектом коалиционного соглашения.
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На заграничных избирательных участках лидируют "Европейская солидарность" и "Слуга народа".
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Экс-заместитель главы Киевского городского совета в период правления Леонида Черновецкого Олесь Довгий выигрывает на одномандатном округе № 102 в Кировоградской области.
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В ряде мажоритарных округов на досрочных выборах в Верховную Раду уверенно лидируют или побеждают действующие народные депутаты.