Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Член "молодой команды Черновецкого" побеждает "слугу народа" на Кировоградщине
2019-07-22 02:22:44
Фото: 112 Украина
Олесь Довигий опережает Артема Петрощука
Экс-заместитель главы Киевского городского совета в период правления Леонида Черновецкого Олесь Довгий выигрывает на одномандатном округе № 102 в Кировоградской области.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
По результатам протоколов, обработанных к настоящему времени, самовыдвиженец Довгий с 53,55% голосов обгоняет кандидата от президентской партии "Слуга народа" Артема Петрощука, получившего на данный момент 21,75% голосов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Олеся Довгого. По данным следствия, будучи секретарем Киевсовета, Довгий с нарушением регламента выделил фиктивному кооперативу земельный участок около 100 га на территории заповедника Жуков остров. Ущерб, по оценке прокуратуры, составил более 80 млн грн.
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27 декабря 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по Довгому в связи с исчерпанием возможностей для сбора доказательной базы и истечением 10-летнего срока давности по делу.