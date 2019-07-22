Член "молодой команды Черновецкого" побеждает "слугу народа" на Кировоградщине

Олесь Довигий опережает Артема Петрощука

Экс-заместитель главы Киевского городского совета в период правления Леонида Черновецкого Олесь Довгий выигрывает на одномандатном округе № 102 в Кировоградской области.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По результатам протоколов, обработанных к настоящему времени, самовыдвиженец Довгий с 53,55% голосов обгоняет кандидата от президентской партии "Слуга народа" Артема Петрощука, получившего на данный момент 21,75% голосов.

Как ранее сообщал Фокус: