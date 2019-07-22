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Украинцы за границей отдали свои голоса за партии двух последних президентов

2019-07-22 04:24:21

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Украинцы за границей отдали свои голоса за партии двух последних президентов

Коллаж: Главком

На заграничных избирательных участках лидируют "Европейская солидарность" и "Слуга народа"

По результатам обработки 78,43% электронных протоколов голосования на зарубежных избирательных участках наибольшую поддержку избирателей получила партия "Европейская солидарность".

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ЦИК обнародовала соответствующие данные:

Партия Петра Порошенко набирает 29,36% голосов, "Слуга народа" — 28, 57%, "Голос" — 18,89%. У "партии Шария" — 4,78% голосов, у "Оппозиционной платформы — За жизнь" — 4,22%; ВО "Свобода" имеет 3,72%.

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Партия Батькивщина получает 1,96% голосов избирателей на заграничных участках.

Как ранее сообщал Фокус:

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