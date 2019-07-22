Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Украинцы за границей отдали свои голоса за партии двух последних президентов
2019-07-22 04:24:21
Коллаж: Главком
На заграничных избирательных участках лидируют "Европейская солидарность" и "Слуга народа"
По результатам обработки 78,43% электронных протоколов голосования на зарубежных избирательных участках наибольшую поддержку избирателей получила партия "Европейская солидарность".
ЦИК обнародовала соответствующие данные:
Партия Петра Порошенко набирает 29,36% голосов, "Слуга народа" — 28, 57%, "Голос" — 18,89%. У "партии Шария" — 4,78% голосов, у "Оппозиционной платформы — За жизнь" — 4,22%; ВО "Свобода" имеет 3,72%.
Партия Батькивщина получает 1,96% голосов избирателей на заграничных участках.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Слуга народа" работает над проектом коалиционного соглашения.
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В "Слуге народа" заявили, что надеются на то, что Арсен Аваков больше не будет возглавлять Министерство внутренних дел.
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Экс-заместитель главы Киевского городского совета в период правления Леонида Черновецкого Олесь Довгий выигрывает на одномандатном округе № 102 в Кировоградской области.