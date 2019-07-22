Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Разумков отказался комментировать возможность вхождения "Батькивщины" в коалицию
2019-07-22 03:50:49
Фото: glavred.info
Черновик коалиционного соглашения уже пишется, – заявил глава партии "Слуга народа"
"Слуга народа" работает над проектом коалиционного соглашения.
В комментарии theБабель глава партии Дмитрий Разумков заявил, что "черновик коалиционного соглашения пишется, некоторые вещи уже подготовлены. Далее мы будем смотреть или самостоятельно формировать большинство, или с кем-то обсуждать".
Кроме того, Разумков заявил, что партия "Голос" может быть партнером "Слуги народа" по коалиции, однако не стал комментировать возможность вхождения в коалицию "Батьківщини" Юлии Тимошенко.
"Я не хотел бы говорить о конкретике, потому что вы вряд ли сможете мне сейчас ответить, сколько народных депутатов есть у политической силы "Слуга народа" по мажоритарке и по спискам, и вряд ли сможете сказать, сколько же будет депутатов у Юлии Владимировны Тимошенко или уже у "Голоса", – добавил он.
Напомним, ранее Дмитрий Разумков заявил, что его политсила не готова к созданию коалиции с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко, но может рассмотреть такую возможность с ВО "Батькивщина".
Как ранее сообщал Фокус:
- На украинской станции "Академик Вернадский", которая располагается в Антарктиде, по итогам голосования полярников победила партия "Голос", а "Батькивщина" не набрала ни одного голоса.
-
Псле обработки ЦИК почти 13 % электронных протоколов по Украине по многомандатному избирательному округу, "Радикальная партия" Олега Ляшко находилась на грани прохода в Верховную Раду.
-
Экс-заместитель главы Киевского городского совета в период правления Леонида Черновецкого Олесь Довгий выигрывает на одномандатном округе № 102 в Кировоградской области.