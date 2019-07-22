Разумков отказался комментировать возможность вхождения "Батькивщины" в коалицию

Черновик коалиционного соглашения уже пишется, – заявил глава партии "Слуга народа"

"Слуга народа" работает над проектом коалиционного соглашения.

В комментарии theБабель глава партии Дмитрий Разумков заявил, что "черновик коалиционного соглашения пишется, некоторые вещи уже подготовлены. Далее мы будем смотреть или самостоятельно формировать большинство, или с кем-то обсуждать".

Кроме того, Разумков заявил, что партия "Голос" может быть партнером "Слуги народа" по коалиции, однако не стал комментировать возможность вхождения в коалицию "Батьківщини" Юлии Тимошенко.



"Я не хотел бы говорить о конкретике, потому что вы вряд ли сможете мне сейчас ответить, сколько народных депутатов есть у политической силы "Слуга народа" по мажоритарке и по спискам, и вряд ли сможете сказать, сколько же будет депутатов у Юлии Владимировны Тимошенко или уже у "Голоса", – добавил он.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков заявил, что его политсила не готова к созданию коалиции с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко, но может рассмотреть такую возможность с ВО "Батькивщина".

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