Александр Кочетков

Александр Кочетков

МНЕНИЕ
Ілія Куса

Ілія Куса

МНЕНИЕ
Евгений Дикий

Евгений Дикий

МНЕНИЕ
Андрей Капустин

Андрей Капустин

МНЕНИЕ
Роман Матис

Роман Матис

МНЕНИЕ
Рейтинги ФОКУСА
Поиск
  • Главная
  • Политика
  • Радикальная партия Ляшко на грани прохода в Раду после обработки почти 13%

Радикальная партия Ляшко на грани прохода в Раду после обработки почти 13%

2019-07-22 03:34:44

435 0
Радикальная партия Ляшко на грани прохода в Раду после обработки почти 13%

Фото: Слово и Дело

Пятерка лидеров остатется неизменной

ЦИК обработала почти 13 % электронных протоколов по Украине по многомандатному избирательному округу.

Читайте также:
«Слуга народа» затевает демократический альянс. С кем победитель выборов будет формировать коалицию

Пятерка лидеров остатется неизменной, зато к ним на данный момент вплотную приблизилась Радикальная партия Олега Ляшко.

Как ранее сообщал Фокус:

Теги:
Loading...