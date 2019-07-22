Радикальная партия Ляшко на грани прохода в Раду после обработки почти 13%

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Пятерка лидеров остатется неизменной

ЦИК обработала почти 13 % электронных протоколов по Украине по многомандатному избирательному округу.

Пятерка лидеров остатется неизменной, зато к ним на данный момент вплотную приблизилась Радикальная партия Олега Ляшко.

Как ранее сообщал Фокус: