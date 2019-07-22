Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Радикальная партия Ляшко на грани прохода в Раду после обработки почти 13%
2019-07-22 03:34:44
Фото: Слово и Дело
Пятерка лидеров остатется неизменной
ЦИК обработала почти 13 % электронных протоколов по Украине по многомандатному избирательному округу.
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Пятерка лидеров остатется неизменной, зато к ним на данный момент вплотную приблизилась Радикальная партия Олега Ляшко.
Как ранее сообщал Фокус:
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На украинской станции "Академик Вернадский", которая располагается в Антарктиде, по итогам голосования полярников победила партия "Голос".
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- Андрей Парубий спрогнозировал, что первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится в конце августа – начале сентября.
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