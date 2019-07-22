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"Батькившине" в Антарктиде не дали ни единого голоса

2019-07-22 03:01:00

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"Батькившине" в Антарктиде не дали ни единого голоса

Фото: clutch.ua

Зато "Голос" победил 

На украинской станции "Академик Вернадский", которая располагается в Антарктиде, по итогам голосования полярников победила партия "Голос".

Всего, как сообщает "Опора", проголосовали 12 человек. Из них двое отдали голоса за партию "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, четверо – за "Слугу народа" Владимира Зеленского, а еще пятеро – за "Голос" Святослава Вакарчука. Один бюллетень был признан недействительным.

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Как ранее сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, голосование длилось всего полчаса и проходило в помещении бара "Фарадей". Урной служил прозрачный бокс для еды, в котором проделали отверстие для бюллетеней.

Полярники и полярницы смогли отдать свои голоса только по общенациональным спискам партий: спецучасток в Антарктиде не прикреплен к какому-либо мажоритарному округу, хотя участок на антарктической станции имеет номер 801052 и отчитывается о результатах голосования 223 окружной комиссии  (охватывает часть Шевченковского района Киева).

Напомним, во время первого тура выборов на избирательном участке в Антарктиде наибольшее количество голосов получил Петр Порошенко.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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