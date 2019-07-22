В Запорожье произошла газовая атака во время подсчета голосов

Всех присутствующих в помещении вывели на улицу

В Запорожье открыто уголовное производство по статье "хулиганство" и начато досудебное расследование по факту распыления неустановленного вещества в окно одного из избирательных участков во время подсчета голосов избирателей членами комиссии.

В результате всех присутствующих в помещении вывели на улицу, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Кроме того, в местной полиции сообщили, что в день голосования открыто два уголовных производства и составлено шесть административных протоколов.

Как ранее сообщал Фокус:

Лучше всего голосовали в Черниговской области, хуже – в Черновицкой.