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В Запорожье произошла газовая атака во время подсчета голосов

2019-07-22 02:44:34

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В Запорожье произошла газовая атака во время подсчета голосов

Иллюстративное фото

Всех присутствующих в помещении вывели на улицу

В Запорожье открыто уголовное производство по статье "хулиганство" и начато досудебное расследование по факту распыления неустановленного вещества в окно одного из избирательных участков во время подсчета голосов избирателей членами комиссии.

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В результате всех присутствующих в помещении вывели на улицу, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Кроме того, в местной полиции сообщили, что в день голосования открыто два уголовных производства и составлено шесть административных протоколов.

Как ранее сообщал Фокус:

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