Евгений Дикий
МНЕНИЕ
В Запорожье произошла газовая атака во время подсчета голосов
2019-07-22 02:44:34
Иллюстративное фото
Всех присутствующих в помещении вывели на улицу
В Запорожье открыто уголовное производство по статье "хулиганство" и начато досудебное расследование по факту распыления неустановленного вещества в окно одного из избирательных участков во время подсчета голосов избирателей членами комиссии.
В результате всех присутствующих в помещении вывели на улицу, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Кроме того, в местной полиции сообщили, что в день голосования открыто два уголовных производства и составлено шесть административных протоколов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Лучше всего голосовали в Черниговской области, хуже – в Черновицкой.
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Столичная полиция начала уголовное производство в святи с обнаружением подписанных членами УИК протоколов подсчета голосов, когда процесс голосования еще продолжался.