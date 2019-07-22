В столице члены УИК подписали протоколы до окончания голосования

Полиция начала уголовное производство

Столичная полиция начала уголовное производство в святи с обнаружением подписанных членами участковых избирательных комиссий (УИК) протоколов подсчета голосов, когда процесс голосования еще продолжался.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Киева.

Уголовное производство начато по ч.3 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет заключения.

"Аналогичная ситуация случилась и в Соломенском районе: наблюдатель заметил, что члены комиссии подписывают незаполненный протокол подсчета голосов и вызвал полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала данный факт", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Лучше всего голосовали в Черниговской области, хуже – в Черновицкой.