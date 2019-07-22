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ЦИК обнародовал финальную явку избирателей

2019-07-22 00:37:26

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ЦИК обнародовал финальную явку избирателей

Фото: МК

Лучше всего голосовали в Черниговской области, хуже – в Черновицкой

Центральная избирательная комиссия обнародовала финальную явку избирателей на досрочных выбрах в Верховную Раду Украины.

Так, согласно данным ведомства, по состоянию на 20.00 она составила 49, 84%. 

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Самыми сознательными избирателями оказались жители Черниговоской области. Здесь явка составила 54, 8%. 

Хуже всех обстояли дела в Черновицкой. Здесь на избирательрные участки пришли всего 42,06%.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Согласно финальным данным национального экзит-полла, в Раде будут представлены пять партий. Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина и "Голос".
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