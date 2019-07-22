ЦИК обнародовал финальную явку избирателей

Лучше всего голосовали в Черниговской области, хуже – в Черновицкой

Центральная избирательная комиссия обнародовала финальную явку избирателей на досрочных выбрах в Верховную Раду Украины.

Так, согласно данным ведомства, по состоянию на 20.00 она составила 49, 84%.

Самыми сознательными избирателями оказались жители Черниговоской области. Здесь явка составила 54, 8%.

Хуже всех обстояли дела в Черновицкой. Здесь на избирательрные участки пришли всего 42,06%.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно финальным данным национального экзит-полла, в Раде будут представлены пять партий. Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина и "Голос".