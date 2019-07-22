Евгений Дикий
МНЕНИЕ
ЦИК обнародовал финальную явку избирателей
2019-07-22 00:37:26
Фото: МК
Лучше всего голосовали в Черниговской области, хуже – в Черновицкой
Центральная избирательная комиссия обнародовала финальную явку избирателей на досрочных выбрах в Верховную Раду Украины.
Так, согласно данным ведомства, по состоянию на 20.00 она составила 49, 84%.
Самыми сознательными избирателями оказались жители Черниговоской области. Здесь явка составила 54, 8%.
Хуже всех обстояли дела в Черновицкой. Здесь на избирательрные участки пришли всего 42,06%.
Как ранее сообщал Фокус:
- Согласно финальным данным национального экзит-полла, в Раде будут представлены пять партий. Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина и "Голос".
- Явка на момент завершения выборов составила 49,93%. Об сообщает Центризбирком, основываясь на данных 40 округов из 199.
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