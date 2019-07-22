Все на борьбу с пятой колонной! Как в штабе партии Петра Порошенко прошел день выборов

В "Европейской солидарности" не хотят говорить о возможном распределении должностей в новом парламенте, но призывают всех бороться с "Оппозиционной платформой – За життя". Фокус вместе с кандидатами в народные депутаты от ЕС следил за ходом голосования на выборах в Верховную Раду

Пресс-центр "Европейской солидарности" начинает работу в 16:00, и уже в течение первой четверти часа, несмотря на начавшийся дождь, площадка под открытым небом возле партийного офиса заполняется журналистами, кандидатами в депутаты и членами избирательного штаба.

Народный депутат Виктория Сюмар рассказывает Фокусу, что изначально планировалось сделать пресс-центр в "Мыстецьком Арсенале", но разрешение на это от Государственного управления делами, в ведении которого находится здание, получить не удалось. "Админресурс есть админресурс. Мы сегодня не власть, всё понимаем, – улыбается Сюмар. – Но надеюсь, что здесь всё будет более демократично".

Одной из первых появляется певица София Федина, которая получила высокое пятое место в избирательном списке. На ней тёмно-синий костюм и яркие бусы с этническими мотивами. Она делится с Фокусом своими надеждами на то, что ЕС получит в Верховной Раде 30-40 мандатов. По её словам, это важно, потому что среди них много ветеранов боевых действий, которых уважают представители других политических сил. Для ЕС избирательная кампания была непростой, и Федина ощутила это на себе. Она говорит Фокусу, что в социальных сетях поступали угрозы лично ей и членам её семьи.

Присутствующие с бокалами и лёгкими закусками в руках мигрируют от столика к столику, оживленно комментируя ход голосования и просочившиеся в соцсети предварительные результаты экзит-полов. Лаунж-музыка создаёт атмосферу всеобщей расслабленности, а снующие с подносами официанты лишь усиливают впечатление, что ты оказался на светской вечеринке.

О причине, заставившей всех здесь собраться, напоминает вышедший на сцену Сергей Алексеев, номер 20 в избирательном списке. Он подробно рассказывает о нарушениях на избирательных участках. Это стандартный набор – фотографирование и вынос бюллетеней с участков, голосование за других людей.

Виктория Сюмар сетует на то, что явка на выборах ниже, чем на президентских. "Очевидно, это объясняется тем, что сейчас лето, и тем, что это внеочередные выборы. Но надо не забывать о том, что сейчас мы выбираем путь Украины, по которому она будет двигаться дальше", – делится своими наблюдениями с Фокусом народный депутат.















В 18:15 на сцене появляются участники боевых действий, кандидаты в народные депутат Александр Погребинский, Михаил Забродский, Алексей Петров и Глеб Бабич. Выступая по очереди, они излагают общую позицию: ветераны опасаются сокращения военного бюджета и сворачивания финансирования по производству вооружения.

А вот о распределении постов в будущем парламенте никто не готов говорить. Кандидаты единодушно уверяют, что готовы поддерживать любые "проукраинские" предложения других партий. При этом они едины во мнении, что работа в Верховной Раде будет очень непростой. Один за другим они упоминают "пятую колонну", которой намерены противостоять ближайшие пять лет.

В начале восьмого появляется Пётр Порошенко, но, не задерживаясь, в сопровождении нового посла Германии в Украине Анки Фельдгузен направляется в офис партии. По пути Порошенко обменивается рукопожатиями с теми, кто подвернулся под руку. Вскоре к присутствующим выходит Марина Порошенко, одетая, как всегда, просто и стильно. Вдвоём с Сюмар они направляются к столику, за которым сидят участники боевых действий. "Мы только поздороваться", – говорит Сюмар.

В 19:55 начинается прямая трансляция пресс-конференции, которую в агентстве "Укринформ" проводят представители Национального экзит-полла. "Европейская солидарность", по данным социологов, набирает 8,8%.

После оглашения результатов выборов появляется Порошенко под руку с супругой. Он благодарит однопартийцев, буквально излучая позитивные эмоции и доброжелательное настроение. Порошенко говорит вскользь о том, что главным партнёром ЕС видит идеологически близкую партию "Голос". При этом пятый президент несколько раз подчёркивает, что другие политические силы, проходящие в Верховную Раду, "должны отмежеваться от "пятой колонны" – платформы Бойко-Медведчука".

Как и рядовые члены партии, Порошенко не готов говорить о претензиях на портфели в руководстве парламентских комитетов. "В парламент мы точно идём не за должностями!" – говорит он в заключение.