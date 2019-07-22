Глава фракции "Народного фронта" проигрывает выборы кандидату от "Слуги народа"

Максим Бурбак уступает Валерию Божику

В ряде мажоритарных округов на досрочных выборах в Верховную Раду уверенно лидируют или побеждают действующие народные депутаты.

Так, как мы уже сообщали, народный депутат и самовыдвиженец Олесь Довгий лидирует на выборах в Раду в № 102 мажоритарном округе Кировоградской области, побеждая Артема Петрощука.

Как пишет "Интерфакс-Украина", действующий нардеп Андрей Деркач в 159-м округе Сумской области после обработки 8,18% протоколов с показателем 40,9%, опережает Дмитрия Шевченко ("Слуга народа") - 20,44%.

Александр Герега, который также входил в состав предыддущей Рады, в 192-м округе Хмельницкой области после обработки 11,48% протоколов, с большим отрывом (46,63%) побеждает Василия Гуменюка ("Слуга народа") – 25,98%.

Виктор Бондарь в округе №191 Хмельницкой области при обраотке 10,98% протоколов набрал 34,32%, у его ближайшей соперницы Марины Потаповой ("Слуга народа") 20,66%.

Сергей Рудык, который баллотируется в округе №198 на Черкащине лидирует с 29,67% после обработки 18,79% протоколов, а у Наталии Дьяченко ("Слуга народа") – 21,26%.

Валерий Давиденко побеждает в округе 208 Черниговской области после обработки 17% протоколов, у него 43,37%, а у Антона Панченко ("Слуга народа") 16,54%.

Максим Микитась впереди в округе 206 Черниговской области (32,01%), опережая Антона Полякова ("Слуга народа") – 24,79% при обработке 8,62% протоколов.

Антон Яценко, который выдвигается в округе №200 Черкасской области после обработки 5,81% протоколов, имеет 71,07% голосов, а у Елены Воронцовой ("Слуга народа") – 15,59%.

Но есть и проигрывающие. Так, в округе № 130 (Николаевская область) действующий нардеп Андрей Водатурский проигрывает выборы Игорю Негулевскому из "Слуги народа" (36,61%) после обработки 16,73% протоколов. У Водатурского 14, 73%.

Нардеп Константин Жеваго в округе №150 Полтавской области уступает Алексею Мовчану ("Слуга народа"), у них соответственно 19,54 и 43,98% после обработки 28,9% протоколов.

Виктория Войцицкая проигрывает выборы в 155-м округе Ровенской области, уступая сразу пяти кандидатам. После обработки 14,08% протоколов здесь лидирует бизнесмен-самовыдвиженец Виктор Мялик. Он опережает Владимира Рашовского ("Слуга народа") – 21,56% и нардепа Василия Яницкого – 20,55%.

Степан Барна проигрывает Андрею Богданцу в округе №163 Тернопольской области. У них соответственно - 13,42% и 25,83% после обработки 9,41% протоколов.

Максим Бурбак в округе №204 Черновицкой области после обработки 19,87% проигрывает выборы Валерию Божику от партии "Слуга народа" соответственно - 23,63% и 49,94%.

Иван Винник проигрывает в округе №184 Херсонской области Игорю Колыхаеву после обработки 11,57% протоколов. У них соответственно – 12,25% и 43,15%. На втором месте Даниил Репилевский ("Слуга народа") - 30,07%.

И, наконец, в Черкасской области в округе №197 лидирует телеведущий Александр Скичко ("Слуга народа"). После обработки 5,63% протоколов у него 39,37%, а у нардепа Владислава Голуба – 25,8%.

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