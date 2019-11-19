Чехия выдала Украине беглого экс-чиновника, подозреваемого в многомиллионных хищениях

Подозреваемого арестовали на территории Чехии

Чехия выдала украинца, которого разыскивали по подозрению в краже оборудования Детско-юношеского учебно-спортивного центра профсоюзов Киева "Авангард", купленного за государственные деньги.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что мужчину выдали по запросу органов прокуратуры Украины.

Согласно следствию, в 2010 году по итогам проведения тендерной закупки между предприятием "Авангард" и частным обществом заключен договор на закупку оборудования для ледовой арены, а также образования и поддержания искусственного льда, на общую сумму почти 15 млн грн.

"Несмотря на перечисление средств, оборудование так и не был поставлено, а все дальнейшие финансово-хозяйственные отношения между предприятием и частной фирмой, а именно составление дополнительного договора, хранения указанного оборудования, были направлены на сокрытие факта хищения этого имущества", – говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года по согласованию прокуратуры города Киева гендиректору общества сообщили о подозрении по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением). В дальнейшем в связи с уклонением от следствия его объявили в розыск, а в июле 2019 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

15 октября 2019 года подозреваемого арестовали на территории Чехии.

По результатам рассмотрения запроса украинской стороны компетентные органы Чехии приняли решение о его экстрадиции. 18 ноября в аэропорту "Борисполь" его передали украинским правоохранителям.

В настоящее время мужчина задержан следователями Главного управления Национальной полиции Киева и в суд подано ходатайство о применении в отношении него меры пресечения.

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