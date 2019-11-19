НАБУ вынесло подозрение экс-нардепу от "Народного фронта" Дзендзерскому, – Лещенко

Подозрение направлено по средствам почтовой и электронной связи

Национальное антикоррупционное бюро Украины по согласованию с прокурорами САП сообщило о подозрении народному депутату Верховной Рады VIII созыва по статье о декларировании недостоверных данных (ст. 366-1 Уголовного кодекса).

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Имя депутата в сообщении не называется. Отмечается, что он не указал в своих декларациях за 2015-2018 годы наличие невыполненных финансовых обязательств перед банками в размере 4,7 млрд гривен.

В сообщении указано, что поскольку на момент совершения процессуального действия лицо отсутствовало по месту жительства, подозрение направлено по средствам почтовой и электронной связи.

Бывший народный депутат Верховной Рады VIII созыва Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщает, что НАБУ вынесло подозрение Денису Дзендзерскому.

Денис Дзензерский занимал должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В Раду прошел под №24 списка партии "Народный фронт", которую возглавлял экс-премьер Арсений Яценюк.

Совместно с отцом, предпринимателем из Днепра Виктором Дзензерским, он владеет холдингом "МНПК Веста", который является крупнейшим производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.

Как ранее сообщал Фокус:

В марте этого года Антикоррупционная прокуратура передала ГПУ представления на снятие неприкосновенности со Скуратовского и Дзензерского. Представление в Верховную Раду так и не было внесено.

Детективы НАБУ задержали участников преступной группы, среди которых – сотрудница Офиса президента, по подозрению в получении неправомерной выгоды.