Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины

Потерь в результате обстрелов не было

За сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами.

В районе группировки "Восток" террористы совершили 5 обстрелов: у Водяного, возле Старогнатовки, Березового, Гнутового.

В районе группировки "Север" боевики провели 6 обстрелов: возле Крымского, вблизи Южного, Железного, Луганского.

Потерь в результате обстрелов не было.

"С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Противник, из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, обстрелял наши позиции в районе Березовой", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 18 ноября главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.

В Харькове в военно-медицинском клиническом центре скончался раненный 12 ноября на Донбассе командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев.