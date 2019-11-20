Совет по свободе слова призвал Портнова не использовать удостоверение журналиста

Совет встал на сторону журналиств Радио Свобода

Совет по защите свободы слова при президенте Украины поддержал журналистов программы "Схемы" и осудил разглашение их персональных данных бывшим замглавы Администрации Януковича Андреем Портновым.

Об этом сообщает Детектор.медіа.

В Совете заявили, что журналистами, особенно расследователями, "движет общественный интерес, и публичные лица должны осознавать и уважать право работников СМИ сосредотачиваться на темах возможного злоупотребления должностными лицами властью в результате их непубличных контактов с политиками, экс-политиками или бизнесменами".

Представители Совета также призвали Портнова не пользоваться журналистским удостоверением, поскольку он в первую очередь явялется политиком и юристом.

"Обнародование персональных данных сотрудников медиа ставит под угрозу их жизнь и здоровье, а угрозы и давление имеют очевидные признаки препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Прежде всего господин Портнов является политиком и профессиональным юристом и может законно защищать себя, если считает, что его права нарушены", – сказано в заявлении.

Напомним, в начале ноября "Радио Свобода" обвинило Портнова в давлении на команду журналистов программы "Схемы". Ранее он опубликовал номера автомобилей сотрудников издания и личные данные некоторых водителей, а также призвал "ловить их за ухо и давать жесткий отпор".

Такие действия Портнов объяснил тем, что в качестве специального корреспондента телеканала "112 Украина" получил редакционное задание "выявлять противоправные действия по слежке".

Напомним, 7 ноября полиция открыла уголовное дело из-за угроз журналистам "Радио Свобода" со стороны Портнова. Позже полиция открыла дело уже против журналистов РС. Основанием стало заявление Портнова о незаконной слежке и препятствовании его профессиональной журналистской деятельности.

18 ноября Портнов встретился в Офисе президента с ответственным в ОП за информационную политику Кириллом Тимошенко. Портнов заявил, что слежка журналистов мешает его адвокатской деятельности.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября президент Владимир Зеленский утвердил состаа Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов.