В Украину прилетел голливудский актер Дон "Дракон" Уилсон

Артист остановился в Вышгороде

Голливудский актер, 11-кратный чемпион мира по кикбоксингу Дон "Дракон" Уилсон прилетел в Украину, пишет poglyad.tv.

Артист остановился в Вышгороде (Киевская область) в замке-отеле "Вышеград". В день прилета знаменитости организовали экскурсию по городу. В частности, Уилсон побывал в Музее древнерусского гончарства и на местной набережной.

У Уилсона в Украине насыщенная программа. Он проведет мастер-класс и семинар в зале боевых искусств одной из киевских школ. Также "Дракон" побывает в Одессе и Южноукраинске.

Отметим, что актер известен по фильмам "Кровавый кулак", "Уокер, техасский рейнджер", "Бэтмен навсегда", "Ниндзя-драконы" и другие.

В последние годы Уилсон практически не снимается, сосредоточившись на тренировке молодых спортсменов. Дон Уилсон увековечен в Европейском Зале Славы боевых искусств.

Как ранее писал Фокус:

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