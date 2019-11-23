Сыворотки от дифтерии в Украине нет: Комаровский раскритиковал заявление Скалецкой

Ранее Скалецкая говорила, что Украина получила 200 доз сыворотки от дифтерии

В Украине нет достаточного объема сыворотки от дифтерии.

Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в эфире телеканала Украина.

По его словам, в стране реально хватит сыворотки от дифтерии на лечение десяти тяжелых случаев болезни, поэтому можно считать, что в стране сыворотки нет.

"У нас нет проблем на сегодня с вакцинами от дифтерии и столбняка. В каждой поликлинике вакцины есть, причем и для детей, и для взрослых… у нас около 60% (детей, – ред.) всего привиты от дифтерии, а взрослые, ну это 20-30% – не больше", – сказал врач.

Медик отметил, что дифтерию можно вылечить только противодифтерийной сывороткой.

"Противодифтерийной сыворотки в стране нет, несмотря на то, что министру (Скалецкой, – ред.) навешали лапши на уши, и начали рассказывать огромные специалисты, о том, что у нас куча сыворотки. У нас в стране сыворотки реально на лечение десяти тяжелых случаев дифтерии, понимаете, и он сосредоточены там, чтобы пока их довезут…", – сказал он.

Комаровский также добавил, что его пациентам пришлось бы при дифтерии ехать в Россию, где по украинскому рецепту можно купить сыворотку.

Как ранее сообщал Фокус:

21 октября в Ужгороде зафиксировали первый с 2010 года случай заболевания дифтерией.

Спустя два дня в городе выявлили два новых случая дифтерии.

24 октября в Ужгороде в областную инфекционную больницу уже направили 15 человек с дифтерией.

24 октября случай дифтерии подтвердили также в киевском лицее № 303 на улице Драгоманова (Позняки, Дарницкий район).

28 октября в Ужгороде госпитализировали еще двоих человек с подозрением на дифтерию.

В этот же день медики официально подтвердили второй случай заболевания дифтерией в Киеве.

1 ноября случай дифтерии был зафиксирован в Харьковской области.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Украину завезли 200 ампул сыворотки от дифтерии.