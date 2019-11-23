США никогда не забудут Голодомор в Украине, – Тейлор

Уильям Тейлор выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв этого преступления

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Об этом Тейлор сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook посольством США.

"Сегодня мы вспоминаем жертв Голодомора. В 1932-33 годах Сталин и советский режим сознательно уморили голодом миллионы украинцев", – сказал Тейлор.

Он также выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв этого преступления, организованного советским тоталитарным режимом.

"Это был искусственно созданный голод. Это была трагедия, это было преступление. Принимались законы, чтобы усилить этот голод. Среди них – "закон о пяти колосках". Эти колоски напоминают нам о погибших. Мы никогда не забудем Голодомор, его жертв и это преступление против человечества. Мы с Украиной", – подчеркнул Тейлор.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине в субботу, 23 ноября, отмечается День памяти жертв Голодоморов. Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Ранее в Киеве в музейном комплексе Мыстецькый арсенал презентовали масштабный проект музея Голодомора.