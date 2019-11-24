Умер актер Давид Бабаев

Актеру было 76 лет

В ночь с 23 на 24 ноября скончался народный артист Украины, звезда Национального академического театра имени Леси Украинки Давид Бабаев. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

Актеру было 76 лет.

"Его невероятный дар сочетать комедию с драмой, балансирование от смешного до трагического заставляло зрителей смеяться и плакать одновременно. Его герои – волшебные весельчаки, наивные простаки, трогательные романтики покоряли сердца театралов ... Невероятное чувство юмора и жажда жизни были присущи Бабаеву и вне сцены. Мало кто видел актера без приветливой улыбки, оригинального шутки", – говорится в сообщении.

Бабаев играл на сцене театра им. Леси Украинский почти полвека. Он сыграл в более 50 спектаклях, среди которых легендарные "Школа скандала", "Госпожа министерша", "Наполеон и корсиканка", "Мнимый больной". На счету Бабаева более 40 ролей в кино, среди них – "Убить "Шакала", "Дорога в ад".

Последним для Бабаева стал спектакль "Последняя любовь" по рассказу Исаака Зингера.

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