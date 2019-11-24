Свой среди чужих: "Народный мэр" оккупированной Горловки оказался разведчиком ГУР МО Украины

2019-11-24 22:45:47

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Матюха был глазами Украины с самого начала войны

Занимавший пост "Народного мэра" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком Главного управления разведки Минобороны Украины. Он провел на неподконтрольных территориях более пяти лет и имел высокие должности в Коммунистической партии "ДНР".

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

"Я являюсь разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины",  – сказал Эдуард Матюха.

Эту информацию подтвердил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Действительно, Эдуард  – это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях",  – сказал он.

Матюха был глазами Украины с самого начала войны, проведя без семьи пять лет. Об этом даже не знала его жена, которая  переехала в Киев, считая, что ее муж работает на оккупантов.

Тем временем разведчик учился быть своим среди чужих.

"Представьте: прямо сейчас о глубоко законспирированном украинском разведчике, а, следовательно, и всей долговременной операции из нашего сюжета узнают российские оккупанты и кремлевские спецслужбы. Теперь уже можно",  – говорится в сюжете.

 В мае 2014 года в Горловке Эдуарда Матюху выбрали "исполняющим обязанности мэра". Но он недолго возглавлял Горловку.  После этого он стал первым секретарем горкома Компартии. И начал заводить контакты с московскими коммунистами .  С ними Эдуард формировал так называемые гумконвои, – и узнал, что одна из их задач – отправлять наличные боевикам.

"Мне известно, что наличные доставляется путем, так называемых гуманитарных конвоев. Если едет гуманитарный конвой, то приобщают соответствующее авто с этой наличкой",  – рассказал разведчик.

По его словам, у России есть несколько планов с целью добиться российской трактовки Минских соглашений или закона об особом статусе Донбасса.

Один из них, это раздача российских паспортов и референдум о присоединении ОРДЛО к России. Были и другие планы, в том числе возобновление проекта "Новороссия" и создание сухопутного коридора до полуострова Крым.

"Благодаря Эдуарду, мы знаем планы расширения вооруженной агрессии. Мы точно знаем планы применения других частей и соединений Южного российского округа против нашего государства", — подчеркивают в ГУР Минобороны.

 "Сейчас я среди своих и чувствую себя, наконец, спокойнее, чем последние пять с половиной лет там",  – сказал Матюха.

Как ранее сообщал Фокус:

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