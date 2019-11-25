В "ДНР" прокомментировали признание Матюхи в шпионаже на украинскую разведку
2019-11-25 09:08:23
Боевики назвали разведчика "шутом гороховым"
Так называемый депутат "Народного совета "ДНР" Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку. Об этом он написал в своем Facebook.
По его словам, Матюха был "народным мэром" три дня.
"Шут гороховый. Никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был", − отметил он.
"Депутат" рассказал, что единственный вред, которой Матюха сумел причинить республике, заключался в воровстве и продаже гуманитарки, "пока ему не дали по лапам".
"Какая страна − такие и разведчики", − резюмировал Бердичевский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Занимавший пост "Народного мэра" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком Главного управления разведки Минобороны Украины. Он провел на неподконтрольных территориях более пяти лет и имел высокие должности в Коммунистической партии "ДНР".
- Спецслужбы Украины переправили из неподконтрольного Донецка бывшего "министра культуры ДНР" Юрия Лекстутеса. Спецоперация была проведена сотрудниками котрразведки.
Loading...