В "ДНР" прокомментировали признание Матюхи в шпионаже на украинскую разведку

Боевики назвали разведчика "шутом гороховым"

Так называемый депутат "Народного совета "ДНР" Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, Матюха был "народным мэром" три дня.

"Шут гороховый. Никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был", − отметил он.

"Депутат" рассказал, что единственный вред, которой Матюха сумел причинить республике, заключался в воровстве и продаже гуманитарки, "пока ему не дали по лапам".

"Какая страна − такие и разведчики", − резюмировал Бердичевский.

Как ранее сообщал Фокус:

Занимавший пост "Народного мэра" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком Главного управления разведки Минобороны Украины. Он провел на неподконтрольных территориях более пяти лет и имел высокие должности в Коммунистической партии "ДНР".

Спецслужбы Украины переправили из неподконтрольного Донецка бывшего "министра культуры ДНР" Юрия Лекстутеса. Спецоперация была проведена сотрудниками котрразведки.