Turkish Airlines приостановила полеты в Одессу из-за аварии самолета, – СМИ

Поврежденный Boeing возобновлению не понадлежит

Авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Одессу до 1 декабря после аварии в одесском аэропорту.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источник в Госавиаслужбе Украины.

Boeing 737, который получил серьезные повреждения носовой части, скорее всего не подлежит восстановлению. Специалисты говорят, что произошла деформация шпангоутов силового набора.

"Такое повреждение можно исправить, но для этого борт потребуется переместить в цех одного из украинских авиастроительных заводов, что очень дорого и потребует много времени. К тому же фирма Boeing вряд ли предоставит необходимую ремонтную документацию", – сказано в сообщении.

Скорее всего, компания откажется от ремонта и попробует получить страховую компенсацию. Сегодня в аэропорт прибыли специалисты из Турции, которые изучают вопрос.

Как ранее сообщал Фокус: