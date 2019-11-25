Глава Национальной службы здоровья Украины подал в отставку

Олег Петренко пояснил, что не смог сработаться с новой командой в системе здравоохранения

Глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом он сообщил в Facebook.

"Надеюсь, в ближайшее время правительство его поддержит. Причина – у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им", – написал Петренко.

Глава НСЗУ пояснил, что уходит с должности, чтобы не быть камнем преткновения в работе новой команды .

"Отсутствие единообразного понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения", – написал Петренко.

Он также выразил мнение, что медицинская реформа уже запущена, и ее нельзя остановить.

"Трансформацию системы уже не остановить. Изменения проросли на местах и запустили процессы и ожидания всех уровнях системы. Главное мы точно сделали – дали понять, что реальные изменения возможны. Настоящие. В интересах потребителей медицинских услуг и медицинского персонала", – написал Петренко.

"Но, продолжение следует. Не переключайтесь ....I`ll be back)", – такими словами он закончил свой пост.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука.