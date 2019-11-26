"С моим освобождением хеппи-энд не наступил". Сенцов выступил в Европарламенте

Режиссер поблагодарил депутатов Европарламента за поддержку Украины

Украинский режиссер, бывший политзаключенный России Олег Сенцов во время выступления в Европарламенте 25 ноября призвал поддержать украинцев, незаконно удерживаемых в РФ и в ОРДЛО.

Трансляцию вел 5 канал.

"Я очень благодарен всем вам за поддержку нашей страны в борьбе, которая до сих пор не завершена. Но с моим освобождением хеппи-энд не наступил. В России продолжают удерживать около сотни наших политзаключенных, большинство из которых крымские татары. Более 200 военных, женщин и даже несовершеннолетних находятся в тюрьмах Донецка и Луганска... Что с ними там происходит, мы не знаем. В каких они условиях, мы не знаем. Об их состоянии здоровья мы не знаем. Мы даже точное количество этих людей не знаем, но они продолжают находиться там уже не первый год", – заявил Сенцов.

Он сказал, что будет говорить об этих людях каждый раз, когда будет публично выступать.

"И каждый раз я буду призывать всех вас о них не забывать. Их очень много. Пожалуйста, помните о них и делайте для них то, что вы делали для меня", – сказал режиссер.

По словам режиссера, между Украиной и Россией "конфликт не между народами, а между двумя принципами и мировоззрениями" – теми, кто "хочет жить в прошлом, кто готов быть рабом и жить во лжи, и теми, кто хочет жить по правде".

Он поблагодарил депутатов Европарламента за поддержку Украины в этой борьбе.

Как ранее сообщал Фокус:

Олег Сенцов считает, что конфликт с РФ – "во многом информационный", и бороться с ним можно только правдой. По его словам, "проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что его поддерживает большинство россиян".