Социологи выяснили, как украинцы относятся к легализации азартных игр

58% граждан выступают против такой инициативы

Большинство граждан Украины против легализации азартных игр. Таков результат социологического исследования, проведенного компанией "Рейтинг", пишут Українські новини.

Сообщается, что 58% опрошенных категорически против любой легализации, 27% – допускают легализацию при условиях, что игра будет происходить в специально отведенных местах. Лишь 11% опрошенных высказались в поддержку легализации азартного бизнеса.

Согласно исследованию, среди всех видов игорного бизнеса наибольшее доверие украинцев вызывают лотереи. Наиболее неприемлемыми опрошенные назвали интернет-казино, игровые автоматы и игру на деньги.

При этом однозначно азартными себя считают лишь 9% украинцев.

Ранее эксперты предупреждали, что представители партии "Слуга народа" хотят парализовать деятельность лотерей, оставив работать незаконные площадки, прежде всего – интернет-казино.

Как ранее сообщал Фокус:

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о легализации игорных заведений до 1 октября 2019 года и принять его в парламенте к 1 декабря.

30 сентября Кабмин поддержал законопроект об азартных играх. Он предполагает, что казино можно будет разместить только в пятизвездочных отелях, а игровые автоматы - на территории отелей категории от трех до пяти звезд.