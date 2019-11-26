ФСБ хотела в Крыму завербовать военного ВСУ, но безуспешно, – СБУ

Военнослужащий сам пришел в СБУ и потому суд освободил его от ответственности по статье о госизмене

ФСБ пыталась завербовать бывшего военнослужащего, а сейчас – полковника запаса ВСУ, когда тот ездил к своим родным в Крым.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Россияне надеялись, что психологическое давление и угрозы родственникам украинского военного помогут им получать через информатора данные об оборонспособности войсковых частей Запорожской области.

Передавать информацию такого содержания полковник запаса должен был во время своих поездок в Крым к родным.

Сам военнослужащий согласился на сотрудничество с ФСБ, но когда вернулся домой, пошел в Службу безопасности и сообщил следователям о сложившейся ситуации.

Суд освободил мужчину от ответственности по статье о госизмене (12-15 лет заключения).

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября СБУ сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и терроризме заммэра Славянска Донецкой области.