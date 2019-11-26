Гончарук сделал прививку от дифтерии и призывает следовать его примеру

Премьер также заверил, что вакцин в Украине хватит на всех

Премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что в программе действий правительства написано: через пять лет 95% украинцев должны быть вакцинированы.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Своевременная вакцинация – это вопрос коллективной безопасности людей, ведь когда девять из десяти человек сделали прививку, вероятность заболеть – значительно меньше", – заявил Гончарук.

По его словам, в программе деятельности Кабмина четко прописано – через пять лет 95% украинцев должны быть вакцинированы.

Также премьер отметил, что вакцин в Украине хватит на всех, ведь их третий год подряд централизованно закупают за госсрдства при помощи международного фонда UNICEF.

Но сейчас есть другая проблема – плохое состояние холодильных камер, в которых хранятся вакцины: в некоторых больницах используют оборудование, которому уже более 30 лет.

В этой связи Гончарук поручил главам ОГА провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях и отчитаться о результатах Минздраву.

Как ранее сообщал Фокус:

1 ноября случай дифтерии был зафиксирован в Харьковской области.