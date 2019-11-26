Гончарук сделал прививку от дифтерии и призывает следовать его примеру
2019-11-26 21:02:52
Премьер также заверил, что вакцин в Украине хватит на всех
Премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что в программе действий правительства написано: через пять лет 95% украинцев должны быть вакцинированы.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Своевременная вакцинация – это вопрос коллективной безопасности людей, ведь когда девять из десяти человек сделали прививку, вероятность заболеть – значительно меньше", – заявил Гончарук.
По его словам, в программе деятельности Кабмина четко прописано – через пять лет 95% украинцев должны быть вакцинированы.
Также премьер отметил, что вакцин в Украине хватит на всех, ведь их третий год подряд централизованно закупают за госсрдства при помощи международного фонда UNICEF.
Но сейчас есть другая проблема – плохое состояние холодильных камер, в которых хранятся вакцины: в некоторых больницах используют оборудование, которому уже более 30 лет.
В этой связи Гончарук поручил главам ОГА провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях и отчитаться о результатах Минздраву.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 октября в Ужгороде зафиксировали первый с 2010 года случай заболевания дифтерией. Спустя два дня в городе выявлили два новых случая дифтерии.
- 24 октября в Ужгороде в областную инфекционную больницу уже направили 15 человек с дифтерией. В тот же день случай дифтерии подтвердили также в киевском лицее № 303 на улице Драгоманова (Позняки, Дарницкий район).
- 28 октября в Ужгороде госпитализировали еще двоих человек с подозрением на дифтерию. Одновременно с этим медики официально подтвердили второй случай заболевания дифтерией в Киеве.
- Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Украину завезли 200 ампул сыворотки от дифтерии.