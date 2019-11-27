Дом-монстр на столичном Подоле должен стать на треть ниже, – решение суда

Застройщик имел разрешение на возведение 8-этажного здания, но построил 12 этажей

Хозяйственный суд Киева обязал компанию "Патели лизинг" снести четыре верхних этажа 12-этажного "дома-монстра", построенного на улице Нижний Вал, 27-29, на столичном Подоле.

Иск о сносе самовольно построенной надстройки был подан еще в 2014 году Киевским горсоветом. В нем говорилось, что жилищно-офисный комплекс строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм, государственных стандартов по вопросам строительства и вопреки комплексным выводам государственной экспертизы.

В 2017 году было получено заключение судебной экспертизы, в котором говорится, что строительство происходило с нарушением, а надстроенные этажи можно демонтировать.

Эксперты утверждают, что в этом районе нельзя было разрешать строительство даже 8-этажного здания, так как оно располагается в охранных зонах.

Данное решение суда является решением первой инстанции и оно может быть обжаловано в апелляции.

Как ранее сообщал Фокус:

12 октбря на крыше дома на Майдана Независимости по адресу Софийская улица, 1 появилась надстройка.

По этому поводу премьер-министр Украины Алексей Гончарук даже провел с мэром Киева Виталием Кличко совещание.