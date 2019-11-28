Садовой и прокуратура будут обжаловать приговор в миллион гривен

Прокуратура просила для Садового 50 млн гривен залога, и также будет обжаловать меру пресечения

Городской председатель Львова Андрей Садовой собирается обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1 млн 56 тисяч 550 гривен.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы ожидали, что будет полностью отказано прокуратуре в любом обеспечении, поэтому я буду, конечно, подавать апелляцию, буду требовать, чтобы не было никакого обеспечения", – сказал мэр Львова.

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Прокуратура просила для Садового 50 млн гривен залога, и также будет обжаловать меру пресечения.

Вчера ВАКС избрал мэру Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 056 550 гривен.

Напомним, 21 ноября САП сообщила о подозрении мэру Львова и и.о. директора департамента градостроения Львовского горсовета Сергею Коровайнику, который в 2015 году занимал должность руководителя управления земельных отношений. Им инкриминируют злоупотребление властью (ч. 2 ст. 364 УК Украины) при продаже в 2015 году земли в Рясном под Львовом под индустриальный парк, который должна была построить нидерландская компания CTP.

Дело было открыто еще в 2015 году. В 2016 году в рамках расследования уже проводились обыски в горсовете, а самого Садового в 2017 году вызывали на допрос в ГПУ.

По версии следствия, что стоимость продажи земли (52,5 млн грн) была слишком низкой, в результате чего государству были нанесены убытки на 93,5 млн грн. Также прокуроры утверждают, что 23,49 га в 2015 году продали с нарушениями требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности.

При этом, по данным следствия, сам земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а относится к Рясно-Русскому сельсовету, как земля сельскохозяйственного назначения.

Во львовской мэрии в свою очередь настаивают настаивают, что соседние европейские страны продают инвесторам землю под промышленное производство еще дешевле, поскольку заинтересованы в развитии экономики, земля на самом деле принадлежит общине Львова, а уголовное производство только тормозит строительство индустриального парка.

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