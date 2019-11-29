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Суд продлил арест Пашинского на 60 суток

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Фото: lb.ua
Фото: lb.ua

Пашинский будет находиться в СИЗО как минимум до 29 января

Экс-народному депутату Сергею Пашинскому продлили содержание под стражей на 60 суток – до 29 января 2020 года, передает УНИАН.

Отмечается, что судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов отказался отдать его на поруки и удовлетворил ходатайство ГПУ о продлении содержания под стражей.

Таким образом, Пашинский будет находиться в СИЗО как минимум до 29 января, если апелляционная инстанция не отменит данное постановление.

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Пашинский и его адвокаты заявили, что подадут апелляционную жалобу на сегодняшнее постановление суда.

Как уточняет Левый берег, сторона обвинения просила продлить срок содержания Пашинского под стражей до 4 февраля 2020 года, опасаясь, что Пашинский будет влиять на ход расследования, в том числе на свидетелей.

Кроме того, по словам прокурора, в деле нужно провести еще много следственных действий.

Также сторона обвинения приобщила к ходатайству протокол допроса свидетеля – Татьяны Блыстив, которая была помощницей Пашинского с 2006 по 2014 год.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 7 октября Печерский райсуд Киева арестовал Пашинского на два месяца до 4 декабря без права выхода под залог по делу о его конфликте с Вячеславом Химикусом, который произошел на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года. В результате инцидента Пашинский получил удар бутылкой по голове, мужчина – пулю в ногу. Депутат тогда говорил, что на него первым напал Химикус, мужчина утверждал обратное.
  • Пашинский тогда заявил, что решения суда о его аресте является подарком от ГБР и ГПУ президенту России Владимиру Путину на день рождения, который он отмечал 7 октября.