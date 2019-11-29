Накануне международного саммита в Мадриде климатические протесты проходят по всему миру

В Киеве под зданием Кабинета министров прошла акция общественного движения Future for Fridays. Цель активистов – привлечь внимание общества к проблемам экологии. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Акция была приурочена к международному климатическому саммиту в Мадриде, который пройдет с 2 по 13 декабря.

Во время протеста демонстранты использовали скелет динозавра использованного из пластика. По словам митингующих, он представляет собой аллегорию, того, что динозавр умер из-за того, что он сделан из пластика.

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Также активисты показали небольшую театральную постановку, в которой продемонстрировали противостояние участников экологических протестов с представителями бизнеса. В следствии отсутствия желания бизнесменов слушать защитников экологии, все участники сценки "умерли" от глобального потепления.

"Future for Fridays проходит только с сентября, это совсем недавно. Поэтому на данный момент у нас пока не было никакой реакции от правительства и министерств. Заявив о себе в сентябре и добиться результата до конца ноября практически нереально", - рассказал Фокусу участник протеста Сергей Довгий.

Всего акцию Future for Fridays под зданием Кабинета министров посетило около 40 человек.

После проведения акции активисты намерены отправить в министерство экологии и министерство иностранных дел два письма со своими мыслями касательно позиции Украины на саммите в Мадриде.

Отметим, что сейчас, в преддверии международного климатического саммита, протесты против изменения климата проходят по всему миру.

Первой страной, где прошла акция в защиту климата стала Австралия. Сотни активистов собрались перед штаб-квартирой правящей в Австралии Либеральной партии. Митингующие выступали против премьер-министра Скотта Моррисона, который оспаривает связь пожаров около Сиднея с изменениями в климате.

Протесты также прошли в Германии и Японии. Ожидается, что сегодня по всему миру в акциях Future for Fridays примут участие сотни тысяч человек.

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