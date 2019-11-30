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В Харькове прогремел взрыв в гараже, есть погибшие

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В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия

В Харькове утром 30 ноября произошел взрыв в гараже на улице Зеленодольской.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители получили сообщение о пожаре в гаражном кооперативе в Индустриальном районе около 5:30 утра.

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Взрыв в Харькове, фото

Произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль "ВАЗ 2108". В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела.

В результате взрыва погибли три харьковчанина 36, 24 и 21 года, которые находились в помещении гаража.

Взрыв в Харькове, фото

Как ранее сообщал Фокус:

  • 25 ноября в Харькове по улице Чайковского взорвался автомобиль "Toyota Camry", принадлежащий адвокату Андрею Гагуну, который является зятем первого заместителя прокурора области.